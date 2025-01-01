Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Туман, дожди и сильные порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 2 января

Что известно об ухудшении погодных условий в Киеве и области

Синоптики рассказали, что 2 января на территории Киева и области ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления. В этот день возможны порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта,

– написали в Укргидрометцентре.

В Киевской городской государственной администрации также заявили, что из-за предупреждения синоптиков в столице даже временно сняли главный флаг Украины. Это нужно, чтобы избежать повреждения полотнища.

Флаг вернут на место, когда это позволят погодные условия.

Обратите внимание! И уровень опасности, желтый объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Где еще прогнозируют порывы ветра

В ГСЧС Украины также рассказали, что синоптики прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду также в большинстве западных и Винницкой областях. В Карпатах может даже достигать 25 – 30 метров в секунду.

Из-за этого там также объявили І уровень опасности, желтый.

В службе призвали жителей этих регионов держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.