Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Туман, дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди в Україні на 2 січня

Що відомо про погіршення погодних умов у Києві та області

Синоптики розповіли, що 2 січня на території Києва та області очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Цього дня можливі пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту,

– написали в Укргідрометцентрі.

У Київській міській державній адміністрації також заявили, що через попередження синоптиків у столиці навіть тимчасово зняли головний прапор України. Це потрібно, щоб уникнути пошкодження полотнища.

Прапор повернуть на місце, коли це дозволять погодні умови.

Зверніть увагу! І рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Де ще прогнозують пориви вітру

У ДСНС України також розповіли, що синоптики прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду також у більшості західних та Вінницькій областях. У Карпатах може навіть сягати 25 – 30 метрів на секунду.

Через це там також оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

У службі закликали жителів цих регіонів триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.