Також синоптики застерігають про сильні пориви вітру, через це оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні 2 січня

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні буде без опадів, лише у західних областях вдень місцями очікується невеликий дощ. Водночас у південній частині вночі та вранці подекуди може спостерігатися туман.

Вітер рухатиметься у південно-західному напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Ба більше, у більшості західних та Вінницькій областях синоптики прогнозують пориви від 15 до 20 метрів за секунду, у Карпатах буде від 25 до 30 метрів за секунду.

Зверніть увагу! Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Температурні показники вночі коливатимуться від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 10 градусів тепла. На території окупованого Криму очікують до 13 градусів тепла.

Яка буде температура в обласних центрах

  • Київ +7...+9;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львів +6...+8;
  • Івано-Франківськ +7...+9;
  • Тернопіль +7...+9;
  • Чернівці +8...+10;
  • Хмельницький +7...+9;
  • Луцьк +5...+7;
  • Рівне +6...+8;
  • Житомир +7...+9;
  • Вінниця +8...+10;
  • Одеса +7...+9;
  • Миколаїв +7...+9;
  • Херсон +8...+10;
  • Сімферополь +10...+12;
  • Кропивницький +7...+9;
  • Черкаси +7...+9;
  • Чернігів +7...+9;
  • Суми +5...+7;
  • Полтава +5...+7;
  • Дніпро +5...+7;
  • Запоріжжя +8...+10;
  • Донецьк +6...+8;
  • Луганськ +5...+7;
  • Харків +5...+7.

Погода на 2 січня в Україні
Прогноз погоди на 2 січня 2025 року / Фото Укргідрометцентру