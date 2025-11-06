Гонки не будет, – у Зеленского назвали реальный ядерный ресурс Путина

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном плане ядерного разоружения США, Китая и России. Однако никакой "ядерной гонки разоружений" не будет.

Дело в том, что у России нет для этого ресурсов. Это 24 Каналу объяснил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Смотрите также Ядерная ракета США: что такое Minuteman и как США отработали удар на фоне российских угроз

"Не будет никакой ядерной гонки разоружений. У России нет для этого ресурсов. Китай и США имеют носители, достаточно большие бюджеты. Они могут переоснащать свои ядерные силы. Россия не будет в это играть", – заявил он.

Что с ядерным оружием России?

Как отметил Михаил Подоляк, то, что Владимир Путин постоянно говорит о "Орешниках" и так далее, означает, что они в ситуации большого тотального кризиса. У них есть соответствующее конвенционное оружие. К сожалению, с помощью поставок комплектующих из Китая изготавливают "Искандеры", "Калибры" и так далее.

Они просто по шаблону работают над этим конвенционным оружием, получая комплектующие из других стран. Технологически они являются отсталыми. Что касается ядерных сил России, то все в упадке. У них там ничего нет. Поэтому они об этом много говорят, проводят теоретические экзамены, тренируют "ядерную триаду",

– подчеркнул чиновник.

Путин рассказывает о тренировках комплекса "Сармат", аппарата "Посейдон", ракет "Буревестник". Однако все совсем не так, как подает Россия. Тех результатов, о которых заявляет Кремль, не будет.

Трамп говорит о программе сокращения запасов. Сегодня самые большие запасы у Китая и США. Но, по мнению советника главы ОПУ, вряд ли они будут идти на денуклеаризацию.

Ядерные испытания: последние новости