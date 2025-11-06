Гонки не будет, – у Зеленского назвали реальный ядерный ресурс Путина
- Россия не имеет ресурсов для участия в "ядерной гонке разоружений", в отличие от США и Китая.
- Ядерные силы России находятся в упадке, и страна-агрессор зависит от поставок комплектующих из других государств для изготовления конвенционного оружия.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном плане ядерного разоружения США, Китая и России. Однако никакой "ядерной гонки разоружений" не будет.
Дело в том, что у России нет для этого ресурсов. Это 24 Каналу объяснил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
"Не будет никакой ядерной гонки разоружений. У России нет для этого ресурсов. Китай и США имеют носители, достаточно большие бюджеты. Они могут переоснащать свои ядерные силы. Россия не будет в это играть", – заявил он.
Что с ядерным оружием России?
Как отметил Михаил Подоляк, то, что Владимир Путин постоянно говорит о "Орешниках" и так далее, означает, что они в ситуации большого тотального кризиса. У них есть соответствующее конвенционное оружие. К сожалению, с помощью поставок комплектующих из Китая изготавливают "Искандеры", "Калибры" и так далее.
Они просто по шаблону работают над этим конвенционным оружием, получая комплектующие из других стран. Технологически они являются отсталыми. Что касается ядерных сил России, то все в упадке. У них там ничего нет. Поэтому они об этом много говорят, проводят теоретические экзамены, тренируют "ядерную триаду",
– подчеркнул чиновник.
Путин рассказывает о тренировках комплекса "Сармат", аппарата "Посейдон", ракет "Буревестник". Однако все совсем не так, как подает Россия. Тех результатов, о которых заявляет Кремль, не будет.
Трамп говорит о программе сокращения запасов. Сегодня самые большие запасы у Китая и США. Но, по мнению советника главы ОПУ, вряд ли они будут идти на денуклеаризацию.
Ядерные испытания: последние новости
Впервые с 1992 года США планируют провести ядерные испытания, чтобы проверить готовность элементов вооружения к возможному применению. Дональд Трамп отдал такое поручение еще 30 октября.
После заявлений американского лидера Путин якобы приказал начать подготовку к ядерным испытаниям. Он собрал совещание с постоянными членами Совбеза.
Однако впоследствии спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поручил лишь изучить целесообразность ядерных испытаний.