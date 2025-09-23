В России заговорили о необходимости модернизировать свои ядерные силы из-за якобы "колоссальной угрозы со стороны Запада". Там на самом деле обеспокоены. Но вовсе не из-за угрозы со стороны европейских стран или США.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Недавно об обновлении ядерных сил говорил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Но настоящая цель этого заявления была другой.

Действительно ли Россия хочет обновить ядерное оружие?

Как отметил Еж, Россия еще с 1990-х годов занимала значительную долю на рынке ядерного топлива. У них остался высокообогащенный уран, который накопили в советские годы. Соответственно они начали перерабатывать его в ядерное топливо и продавать другим странам. С тех пор там развивают это направление.

Европейские страны до сих пор покупают ядерное топливо в России. Также определенное количество закупают и Соединенные Штаты. При этом Дональд Трамп недавно находился с визитом в Великобритании, где подписал огромную технологическую сделку. Согласно ему Великобритания должна полностью отказаться от российского ядерного топлива до 2028 года. А место России займут Соединенные Штаты.

Рынок меняется. Штатам не нужно ядерное топливо Россией. Теперь уже Великобритания. За ними, вероятно, пойдут другие крупные игроки этого рынка. Россия немного обеспокоена. Куда они будут все это девать и как зарабатывать? Поэтому начинают запугивать – если они не смогут держать свою долю на гражданском рынке, то снова начнут производить ядерное оружие. Это угрозы. Они имеют смысл. Но логика этих угроз – экономическая,

– сказал Еж.

Скорее всего, такими угрозами Россия хочет удержать свою долю на рынке. Кого-то они таки удержат. Это может быть та же Венгрия, которая благосклонна к России.

Ядерные угрозы России: кратко