В Росії заговорили про потребу модернізувати свої ядерні сили через начебто "колосальну загрозу з боку Заходу". Там насправді занепокоєні. Але зовсім не через загрозу з боку європейських країн чи США.

Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Нещодавно про оновлення ядерних сил говорив голова держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов. Але справжня мета цієї заяви була іншою.

Чи дійсно Росія хоче оновити ядерну зброю?

Як наголосив Їжак, Росія ще з 1990-х років займала значну частку на ринку ядерного палива. У них залишився високозбагачений уран, який накопичили в радянські роки. Відповідно вони почали переробляти його на ядерне паливо та продавати іншим країнам. З того часу там розвивають цей напрямок.

Європейські країни досі купують ядерне паливо в Росії. Також певну кількість закуповують і Сполучені Штати. При цьому Дональд Трамп нещодавно перебував з візитом у Великій Британії, де підписав величезну технологічну угоду. Згідно з нею Велика Британія має повністю відмовитися від російського ядерного палива до 2028 року. А місце Росії займуть Сполучені Штати.

Ринок змінюється. Штатам не потрібне ядерне паливо Росією. Тепер вже Велика Британія. За ними, ймовірно, підуть інші великі гравці цього ринку. Росія трохи занепокоєна. Куди вони будуть все це дівати і як заробляти? Тому починають залякувати – якщо вони не зможуть тримати свою частку на цивільному ринку, то знову почнуть виробляти ядерну зброю. Це погрози. Вони мають сенс. Але логіка цих погроз – економічна,

Їжак

Найімовірніше, такими погрозами Росія хочу утримати свою частку на ринку. Когось вони таки втримають. Це може бути та ж Угорщина, яка прихильна до Росії.

