Кремль размышляет над "целесообразностью" начала ядерных испытаний
- Кремль рассматривает возможность ядерных испытаний, реагируя на заявления Трампа.
- Путин поручил Совету безопасности России оценить целесообразность подготовки к таким тестированиям.
У Путина заявили, что Россия и Китай "не проводят ядерных испытаний". В то же время власти страны-агрессора "услышали" слова Трампа о возможности таких тестов в США.
Соответствующее заявление во время интервью российским пропагандистом Павлом Зарубиным сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает 24 Канал со ссылкой на ТАСС.
Актуально США хотят сравняться с Китаем и Россией: Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний
Как в России расценивают подготовку к тестированию ядерного оружия?
Спикера Кремля спросили, посылала ли Москва "сигнал" Вашингтону после слов американского президента Дональда Трампа о подготовке к ядерным испытаниям.
На это Песков ответил, что в Кремле услышали заявление президента США, в котором тот утверждал, что Россия и Китай проводят испытания ядерного оружия, и что Соединенные Штаты планируют сделать то же самое.
По словам представителя Кремля, после этого Владимир Путин поручил Совету безопасности России разобраться в вопросе в межведомственном формате и сделать выводы о целесообразности или нецелесообразности начала подготовки к проведению ядерных испытаний...
Как утверждает Песков, пока речь не идет о каких-либо конкретных действиях или приказах.
Сначала надо понять, нужно ли нам это вообще. Такие решения должны быть максимально взвешенными и обоснованными. Именно этим сейчас занимаются наши специалисты,
– добавил представитель Кремля.
Кроме того, во время интервью он также назвал "поверхностными" предположения американских экспертов о том, что Россия якобы проводила ядерные испытания во время тестирования ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Американским специалистам не стоит делать подобные ошибки в своих выводах. Речь идет не о ядерном взрыве, а о средствах доставки, которые используют атомные энергетические установки,
– сказал Песков.
Интересно! 4 ноября российский диктатор Владимир Путин сделал ряд дерзких заявлений, комментируя испытания новых видов вооружения и восхваляя российские ракетные комплексы. В частности, он заявил, что ракета "Буревестник" якобы превосходит все известные системы по дальности.
Существует ли угроза ядерных гонок США, России и Китая?
В ответ на угрозы со стороны России президент США Дональд Трамп приказал возобновить ядерные испытания Соединенных Штатов. Эксперты отмечают, что этот шаг имеет скорее символический характер и является элементом стратегического сигнала, а не свидетельством намерения реально применить ядерное оружие.
В частности аналитик Марк Тот считает, что Путин пытался оказать давление на Трампа, объявив о создании новой крылатой ракеты, которую он описывает как "неуязвимую" и способную длительное время находиться в космосе.
В то же время Китай, по оценкам наблюдателей, может повлиять на Путина, чтобы побудить его к заключению соглашения по ядерному оружию, поскольку Пекин не заинтересован в ядерной эскалации. Си Цзиньпин и Дональд Трамп демонстрируют заинтересованность в сокращении глобальных запасов вооружений, что может стать основой для возможных переговоров между Китаем и США