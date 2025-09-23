За время полномасштабной войны Владимир Путин не раз угрожал использовать ядерное оружие. Впрочем, его последние заявления становятся все более решительными и подкрепляются серьезной эскалацией в сторону Запада.

Западные СМИ подтверждают готовность Кремля к ядерной войне. Но как заметил 24 Каналу эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, Путин все-таки сохраняет определенную рациональность.

К теме Путин готовится к ядерному удару, а не просто угрожает, – The Telegraph

Может ли Россия использовать ядерное оружие?

Алексей Ижак подчеркнул, что угроза есть всегда. Но так же можно сказать о падении метеорита, аварии на атомной станции, цунами или землетрясении. Все это может произойти.

Но пока Путин хочет жить вечно – это означает, что он не хочет жить в бункере. Любая ядерная война, ограниченная или неограниченная, означает, что остаток жизни таким людям, как Путин, придется жить в бункере. Он этого не хочет,

– подчеркнул эксперт.

Поэтому, по его мнению, разговоры главы Кремля о ядерном оружии является абсолютным блефом и попыткой оставить для "Росатома" максимальную долю на рынке гражданского ядерного топлива.

Обратите внимание! В Институте изучения войны сообщили, что очередные угрозы Путина являются попыткой давления на США. Глава Кремля заявил о соблюдении определенных ограничений в отношении ядерного оружия, однако это точно не мирное предложение. Так Россия лишь провоцирует Америку к действиям.

Последние заявления Путина о ядерном оружии: