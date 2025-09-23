Западные СМИ подтверждают готовность Кремля к ядерной войне. Но как заметил 24 Каналу эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, Путин все-таки сохраняет определенную рациональность.
К теме Путин готовится к ядерному удару, а не просто угрожает, – The Telegraph
Может ли Россия использовать ядерное оружие?
Алексей Ижак подчеркнул, что угроза есть всегда. Но так же можно сказать о падении метеорита, аварии на атомной станции, цунами или землетрясении. Все это может произойти.
Но пока Путин хочет жить вечно – это означает, что он не хочет жить в бункере. Любая ядерная война, ограниченная или неограниченная, означает, что остаток жизни таким людям, как Путин, придется жить в бункере. Он этого не хочет,
– подчеркнул эксперт.
Поэтому, по его мнению, разговоры главы Кремля о ядерном оружии является абсолютным блефом и попыткой оставить для "Росатома" максимальную долю на рынке гражданского ядерного топлива.
Обратите внимание! В Институте изучения войны сообщили, что очередные угрозы Путина являются попыткой давления на США. Глава Кремля заявил о соблюдении определенных ограничений в отношении ядерного оружия, однако это точно не мирное предложение. Так Россия лишь провоцирует Америку к действиям.
Последние заявления Путина о ядерном оружии:
- В конце августа российский диктатор заявил, что Россия "развивается благодаря своему ядерному щиту". Он отметил, что ядерное оружие нужно стране, чтобы "преодолевать новые вызовы и защищать свой суверенитет".
- 5 февраля 2026 года истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключенного между США и Россией. Путин заявил, что они будут неформально соблюдать этот договор еще год – до февраля 2027 года.
- Кроме этого, Путин выступил на Совбезе, где также говорил о ядерном оружии. Он отметил, что Россия отказывается от моратория на развертывание ракет средней дальности, в очередной раз обвинял Запад в эскалации и добавил, что Кремль может "ответить не только на словах".