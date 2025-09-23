Західні ЗМІ підтверджують готовність Кремля до ядерної війни. Але як зауважив 24 Каналу експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, Путін все-таки зберігає певну раціональність.

Чи може Росія використати ядерну зброю?

Олексій Їжак підкреслив, що загроза є завжди. Але там само можна сказати про падіння метеорита, аварію на атомній станції, цунамі чи землетрус. Все це може відбутись.

Але поки Путін хоче жити вічно – це означає, що він не хоче жити у бункері. Будь-яка ядерна війна, обмежена чи не обмежена, означає, що решту життя таким людям, як Путін, доведеться жити у бункері. Він цього не хоче,

– наголосив експерт.

Тому, на його думку, розмови очільника Кремля про ядерну зброю є абсолютним блефом і спробою залишити для "Росатома" максимальну частку на ринку цивільного ядерного палива.

Зверніть увагу! В Інституті вивчення війни повідомили, що чергові погрози Путіна є спробою тиску на США. Очільник Кремля заявив про дотримання певних обмежень щодо ядерної зброї, однак це точно не мирна пропозиція. Так Росія лише провокує Америку до дій.

