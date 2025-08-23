Во время визита в Нижегородскую область Владимир Путин в очередной раз напомнил о "ядерном щите". Благодаря ему, по мнению диктатора, Россия и развивается.

Он заявил, что Россия имеет военное преимущество в северных широтах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что Путин заявил о "ядерном щите" России?

Чтобы обеспечить свой суверенитет, гарантировать существование и развитие, нам нужно преодолевать те вызовы, которые порождает время,

– заявил Путин.

По словам кремлевского диктатора, под защитой ядерного оружия в России якобы развиваются экономика и социальная сфера, а также отметил "военное преимущество в северных широтах".

Он говорит, что ни у кого нет такого мощного ледокольного флота, как у России. Также он считает, что Россия имеет технологическое преимущество работы в Арктике над всеми другими странами, поэтому ее партнеры, в частности США, заинтересованы в сотрудничестве.

Последние заявления Путина