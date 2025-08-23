"Гарантирует суверенитет": Путин заговорил о "ядерном щите" России
- Путин во время визита в Нижегородскую область заявил, что "ядерный щит" России обеспечивает ее суверенитет и развитие.
- Он также отметил "военное преимущество" России в северных широтах.
Во время визита в Нижегородскую область Владимир Путин в очередной раз напомнил о "ядерном щите". Благодаря ему, по мнению диктатора, Россия и развивается.
Он заявил, что Россия имеет военное преимущество в северных широтах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Один из ключевых объектов России: Путин прибыл в Саров, где расположен Федеральный ядерный центр
Что Путин заявил о "ядерном щите" России?
Чтобы обеспечить свой суверенитет, гарантировать существование и развитие, нам нужно преодолевать те вызовы, которые порождает время,
– заявил Путин.
По словам кремлевского диктатора, под защитой ядерного оружия в России якобы развиваются экономика и социальная сфера, а также отметил "военное преимущество в северных широтах".
Он говорит, что ни у кого нет такого мощного ледокольного флота, как у России. Также он считает, что Россия имеет технологическое преимущество работы в Арктике над всеми другими странами, поэтому ее партнеры, в частности США, заинтересованы в сотрудничестве.
Последние заявления Путина
Владимир Путин посетил закрытый город Саров в Нижегородской области, где расположен один из ключевых объектов ядерного оружейного комплекса России. Речь идет о российском федеральном ядерном центре.
Он признал рост потерь российских войск на фронте в Украине и снижение эффективности современного вооружения. Он назвал это "самым болезненным вопросом", к которому "не хочется постоянно возвращаться".
Путин также традиционно обвинил в войне Запад. Российский диктатор заявил, что Россия, мол, делает все для того, чтобы закончить войну, которую "начали в 2014 году против населения Донбасса". Также Владимир Путин начал обвинять "западную пропаганду" в ложном освещении.