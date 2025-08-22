В то же время вместе с ним туда прибыл ряд других российских чиновников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о визите Путина в Саров?

Владимир Путин посетил закрытый город Саров в Нижегородской области, где расположен один из ключевых объектов ядерного оружейного комплекса России. Речь идет о российском федеральном ядерном центре.

С ним приехали начальник генштаба Валерий Герасимов, вице-премьер Алексей Мантуров, глава "Росатома" Алексей Лихачев, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Глеб Никитин.

Путин приехал в Саров: смотрите видео

Обратите внимание. Именно в Сарове был центр по разработке советской ядерной бомбы. В то же время Саровский пустынский монастырь, на месте которого сейчас расположен город, был одним из самых популярных, культовых мест в российских "патриотических" кругах.

Из-за того что город закрыт, он не доступен для общего посещения, а его деятельность связана с обеспечением обороны страны. Также известно, что соответствующий научный центр России является частью "Росатома".

Что этому предшествовало?