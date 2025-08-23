Під час візиту до Нижньогородської області Володимир Путін вкотре нагадав про "ядерний щит". Завдяки ньому, на думку диктатора, Росія і розвивається.

Він заявив, що Росія має військову перевагу у північних широтах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Один з ключових об'єктів Росії: Путін прибув у Саров, де розташований Федеральний ядерний центр

Що Путін заявив про "ядерний щит" Росії?

Щоб забезпечити свій суверенітет, гарантувати існування та розвиток, нам потрібно долати ті виклики, які породжує час,

– заявив Путін.

За словами кремлівського диктатора, під захистом ядерної зброї в Росії начебто розвиваються економіка та соціальна сфера, а також наголосив на "військовій перевазі у північних широтах".

Він каже, що ні в кого немає такого потужного криголамного флоту, як у Росії. Також він вважає, що Росія має технологічну перевагу роботи в Арктиці над усіма іншими країнами, через це її партнери, зокрема США, зацікавлені у співробітництві.

Останні заяви Путіна