Якобы граждане Таджикистана: россияне назвали имена подозреваемых в теракте в "Крокус Холле"

В России назвали имена подозреваемых террористов в стрельбе в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Россияне заявляют, что все подозреваемые якобы являются гражданами Таджикистана.

Об этом сообщают российские СМИ. Между тем в Душанбе отреагировали на циничное заявление оккупантов о причастности их граждан к стрельбе под Москвой, передает 24 Канал.

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Граждан Таджикистана подозревают в стрельбе под Москвой

Российские пропагандисты заявили, что якобы установили четырех человек, которые устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл" возле Красногорска в Московской области. По предварительным данным, все они являются гражданами Таджикистана.

Российские СМИ назвали такие имена подозреваемых в теракте в Подмосковье:

Махмадрасул Насридинов, 37 лет

Ривожидин Исмонов, 51 год

Шохинджонн Сафолзода, 21 год

Рустам Назаров, 29 лет.

Предполагаемые подозреваемые в стрельбе под Москвой / Фото из российских телеграм-каналов

Пропагандисты также рассказали, что ориентировки разосланы во все отделы полиции в Центральном федеральном округе.

Россияне также отметили, что у вероятных подозреваемых может быть при себе оружие и взрывчатые вещества. Все эти мужчины якобы были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

В Таджикистане отреагировали на слова российских СМИ

В Министерстве иностранных дел Таджикистана отреагировали на заявления россиян о якобы причастности их граждан к стрельбе в "Крокус Сити Холле" под Москвой. Представители таджикского МИД призвали ответственно относиться к распространению подобной информации.

Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о распространенной сейчас фейковой информации о причастности граждан Таджикистана (к стрельбе в Подмосковье – 24 Канал). В связи с этим просим опираться на официальную информацию, что распространяют государственные органы России,

– заявили в министерстве.

Кроме того, в МИД отметили, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, которые сейчас находятся за пределами страны. В министерстве отметили, что находятся в постоянном контакте с российской стороной относительно возможной причастности их граждан к теракту.