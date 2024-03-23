Об этом сообщают российские СМИ. Примечательно, что россияне пишут, что “задержали террористов” аж в Брянской области, передает 24 Канал.

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Россияне пишут, что поймали нескольких террористов

Российские пропагандисты отметили, что вероятный автомобиль террористов, которые расстреляли людей в "Крокус Сити", задержали возле поселка Теплый Суражского района рядом с белорусской границей в Брянской области.

По разным данным, в этом белом "рено" с тверскими номерами было от четырех до шести человек. Двух, как утверждают оккупанты, удалось задержать, а другие, предварительно, смогли убежать.

Россияне также написали, что два человека оказались гражданами Таджикистана. Других мужчин сейчас разыскивают российские правоохранители.

Кроме того, российские СМИ опубликовали список четырех из шести подозреваемых террористов, которые могли устроить стрельбу в "Крокус Сити Холл".

Так, подозреваемыми являются:

Насридинов Махмадрасул, 37 лет

Исмонов Ривожидин, 51 год

Сафолзода Шохинджонн, 21 год

Назаров Рустам, 29 лет.

Пока точно неизвестно, кого именно из этих подозреваемых лиц могли "задержать" в Брянской области.

Вероятные подозреваемые в стрельбе под Москвой / Фото из российских телеграм-каналов

Россияне также заявили, что подозреваемые могут иметь с собой огнестрельное оружие и взрывчатку. Эти лица зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

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