Про це повідомляють російські ЗМІ. Примітно, що росіяни пишуть, що "затримали терористів" аж у Брянській області, передає 24 Канал.

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Росіяни пишуть, що піймали кількох терористів

Російські пропагандисти зазначили, що ймовірний автомобіль терористів, які розстріляли людей у "Крокус Сіті", затримали біля селища Теплий Суразького району поруч із білоруським кордоном у Брянській області.

За різними даними, у цьому білому "рено" із тверськими номерами було від чотирьох до шести осіб. Двох, як стверджують окупанти, вдалося затримати, а інші, попередньо, змогли втекти.

Росіяни також написали, що два чоловіки виявилися громадянами Таджикистану. Інших чоловіків наразі розшукують російські правоохоронці.

Крім того, російські ЗМІ опублікували список чотирьох з шести підозрюваних терористів, які могли влаштувати стрілянину в "Крокус Сіті Хол".

Так, підозрюваними є:

  • Насрідінов Махмадрасул, 37 років
  • Ісмонов Рівожидін, 51 рік
  • Сафолзода Шохінджонн, 21 рік
  • Назаров Рустам, 29 років.

Наразі достеменно невідомо, кого саме з цих підозрюваних осіб могли "затримати" у Брянській області.

Ймовірні підозрювані у стрілянині під Москвою / Фото з російських телеграм-каналів

Росіяни також заявили, що підозрювані можуть мати з собою вогнепальну зброю та вибухівки. Ці особи зареєстровані в Ярославській, Іванівській та Самарській областях.

В ГУР спростували причетність України до теракту у Підмосков'ї

  • Представник ГУР МО Андрій Юсов, реагуючи на теракт у "Крокус Сіті Хол" під Москвою, назвав стрілянину свідомою провокацією Путіна, про яку раніше попереджала міжнародна спільнота. В українській розвідці також наголосили, що Україна не має жодного стосунку до цього теракту.
  • Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк наголосив, що у стрілянині винна безпосередньо країна-агресорка. Адже ведучи агресивну війну проти України, Росія втратила контроль над тим, що відбувається всередині.
  • У МЗС України також зробили заяву про те, що Україна не причетна до стрілянини у "Крокус Сіті Хол". Там заявили, що цей теракт – провокація Кремля для нагнітання "антиукраїнської істерії".