Про це повідомляють російські ЗМІ. Примітно, що росіяни пишуть, що "затримали терористів" аж у Брянській області, передає 24 Канал.
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Росіяни пишуть, що піймали кількох терористів
Російські пропагандисти зазначили, що ймовірний автомобіль терористів, які розстріляли людей у "Крокус Сіті", затримали біля селища Теплий Суразького району поруч із білоруським кордоном у Брянській області.
За різними даними, у цьому білому "рено" із тверськими номерами було від чотирьох до шести осіб. Двох, як стверджують окупанти, вдалося затримати, а інші, попередньо, змогли втекти.
Росіяни також написали, що два чоловіки виявилися громадянами Таджикистану. Інших чоловіків наразі розшукують російські правоохоронці.
Крім того, російські ЗМІ опублікували список чотирьох з шести підозрюваних терористів, які могли влаштувати стрілянину в "Крокус Сіті Хол".
Так, підозрюваними є:
- Насрідінов Махмадрасул, 37 років
- Ісмонов Рівожидін, 51 рік
- Сафолзода Шохінджонн, 21 рік
- Назаров Рустам, 29 років.
Наразі достеменно невідомо, кого саме з цих підозрюваних осіб могли "затримати" у Брянській області.
Ймовірні підозрювані у стрілянині під Москвою / Фото з російських телеграм-каналів
Росіяни також заявили, що підозрювані можуть мати з собою вогнепальну зброю та вибухівки. Ці особи зареєстровані в Ярославській, Іванівській та Самарській областях.
В ГУР спростували причетність України до теракту у Підмосков'ї
- Представник ГУР МО Андрій Юсов, реагуючи на теракт у "Крокус Сіті Хол" під Москвою, назвав стрілянину свідомою провокацією Путіна, про яку раніше попереджала міжнародна спільнота. В українській розвідці також наголосили, що Україна не має жодного стосунку до цього теракту.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк наголосив, що у стрілянині винна безпосередньо країна-агресорка. Адже ведучи агресивну війну проти України, Росія втратила контроль над тим, що відбувається всередині.
- У МЗС України також зробили заяву про те, що Україна не причетна до стрілянини у "Крокус Сіті Хол". Там заявили, що цей теракт – провокація Кремля для нагнітання "антиукраїнської істерії".