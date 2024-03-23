У мережі також з'явилися фото, на яких показали, який вигляд має "Крокус Сіті Холл" зсередини. На світлинах видно вигорілі меблі та розкидані речі, передає 24 Канал.

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Який вигляд має "Крокус Сіті Холл" після теракту

На нових опублікованих світлинах показали, який вигляд має ТЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї після стрілянини та масштабної пожежі. Так, на кадрах видно, як верхні поверхи буквально перетворилися на попіл – всередині багато розкиданих речей та меблів.

Сама будівля ТЦ має й зовнішні пошкодження. Так, нахилилася одна з колон "Крокус Сіті Холл". Також територія біля ТЦ усіяна уламками вибитих вікон, а також навколо залишаються сліди масштабної пожежі.

ТЦ "Крокус Сіті Холл" після стрілянини та пожежі – більше у галереї

У мережі також опублікували свіже відео з "Крокус Сіті Холл". На цих кадрах видно, що з будівлі ТЦ й досі здіймається дим.

Над "Крокусом" досі видніється дим: дивіться відео

Як пишуть росЗМІ, територія навколо ТЦ "Крокус Сіті Холл" оточена силовиками. Російські рятувальники продовжують заливати конструкції, адже пожежу й досі не ліквідували – на ранок 23 березня залишаються окремі осередки загоряння.

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