Нібито громадяни Таджикистану: росіяни назвали імена підозрюваних у теракті у "Крокус Холі"

У Росії назвали імена підозрюваних терористів у стрілянині у "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. Росіяни заявляють, що всі підозрювані буцімто є громадянами Таджикистану.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Тим часом у Душанбе відреагували на цинічну заяву окупантів щодо причетності їхніх громадян до стрілянини під Москвою, передає 24 Канал.

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Громадян Таджикистану підозрюють у стрілянині під Москвою

Російські пропагандисти заявили, що нібито встановили чотирьох осіб, які влаштували стрілянину у торговельному центрі "Крокус Сіті Хол" біля Красногорська у Московській області. За попередніми даними, всі вони є громадянами Таджикистану.

Російські ЗМІ назвали такі імена підозрюваних у теракті в Підмосков'ї:

Махмадрасул Насрідінов, 37 років

Рівожідін Ісмонов, 51 рік

Шохінджонн Сафолзода, 21 рік

Рустам Назаров, 29 років.

Імовірні підозрювані у стрілянині під Москвою / Фото з російських телеграм-каналів

Пропагандисти також розповіли, що орієнтування розіслані до всіх відділів поліції в Центральному федеральному окрузі.

Росіяни також наголосили, що у ймовірних підозрюваних може бути при собі зброя та вибухові речовини. Усі ці чоловіки нібито були зареєстровані в Ярославській, Іванівській та Самарській областях.

У Таджикистані відреагували на слова російських ЗМІ

У Міністерстві закордонних справ Таджикистану відреагували на заяви росіян щодо нібито причетності їхніх громадян до стрілянини у "Крокус Сіті Холі" під Москвою. Представники таджицького МЗС закликали відповідально ставитися до поширення подібної інформації.

Наголошуємо, що таджицька сторона не отримувала від офіційної влади Росії підтвердження про поширену нині фейкову інформацію про причетність громадян Таджикистану (до стрілянини у Підмосков'ї – 24 Канал). У зв'язку з цим просимо спиратися на офіційну інформацію, що розповсюджують державні органи Росії,

– заявили у міністерстві.

Крім того, у МЗС наголосили, що поширення неперевіреної та непевної інформації може завдати шкоди громадянам Таджикистану, які зараз перебувають за межами країни. У міністерстві наголосили, що перебувають у постійному контакті з російською стороною щодо можливої причетності їхніх громадян до теракту.