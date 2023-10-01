Ругали Кремль и называли Крым своим: в Ялте мужчина жестоко убил супругов из Днепропетровщины

В Крыму обнаружили тела семейной пары из Днепропетровщины. Их убийцу уже задержали — говорит, что расправу над украинцами совершил из-за политических мотивов.

Супругов из Днепропетровщины жестоко убили во временно оккупированной Ялте, потому что они смело называли Крым – украинским.

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Забил битой и скрылся

Ужасное преступление произошло утром 29 сентября. Нападающий пришел в дом, где проживали украинцы – 66-летний Владимир и 58-летняя Виктория. Не проронив ни слова, мужчина сразу же стал избивать мужа и жену битой. Он избивал их, пока не забил до смерти. Потом злоумышленник скрылся, перед этим обыскав дом.

Тела супругов нашли на следующий день после того, как знакомый семьи обратился в полицию, обеспокоенный, что они долго не выходят на связь.

Впоследствии убийцу удалось разыскать. Им оказался 60-летний мужчина. После убийства он скрывался в селе Веселое, расположенном под Судаком.

Злоумышленник признал расправу над семейной парой. Свой поступок он объяснил тем, что супруги плохо отзывались о России и ее руководстве. Кроме того, убийцу раздражало то, что они постоянно говорили о принадлежности Крыма к Украине. Подозреваемый заявил, что он "в какой-то момент не стерпел" и решил убить украинцев.

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