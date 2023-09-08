В оккупированном Крыму ждут Украины. Это доказал, в том числе и молодой человек из Севастополя, которому пришлось объяснять оккупантам, чем ему "помешал" российский флаг в украинском городе.

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Севастополь – это Украина

На видео, опубликованном прокремлевским телеграмм-каналом, парня спрашивают, зачем он снял российскую "тряпку" с инсталляции вблизи памятника российскому адмиралу Корнилову, и по, версии некоторых других источников, еще и потоптался по ней.

Потому что Россия напала на мою страну – Украину,

– смело отрезал парень.

Собеседники в свою очередь заявили, что они находятся в Севастополе. На что юноша заметил, что Севастополь – это Украина. Кроме того, он сделал для возмущенных горожан краткий экскурс в историю и напомнил, что полуостров с 1954 года является частью Украины. В ответ те начали ссылаться на так называемый референдум 2014 года, когда Крым якобы "присоединился" к России. Парень назвал референдум незаконным и уверенно заявил, что сейчас все они находятся на территории Украины.

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По данным издания InformNapalm, молодого человека впоследствии задержали "карательные органы" россиян за его проукраинскую позицию.

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