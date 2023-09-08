В окупованому Криму чекають на Україну. Це довів, зокрема й молодик із Севастополя, якому довелося пояснювати окупантам, чим йому "завадив" російський прапор в українському місті.

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Севастополь – це Україна

На відео, яке опублікував прокремлівський телеграм-канал, хлопця питають, навіщо він зняв російську "ганчірку" з інсталяції поблизу пам'ятника російському адміралу Корнілову, і за, версією деяких інших джерел, ще й потоптався по ній.

Бо Росія напала на мою країну – Україну,

– сміливо відрізав хлопець.

Співрозмовники своєю чергою заявили, що вони наразі перебувають у Севастополі. На що юнак зауважив, що Севастополь – це Україна. Крім того, він зробив для обурених городян короткий екскурс в історію і нагадав, що півострів з 1954 року є частиною України. Ті у відповідь почали посилатися на так званий референдум 2014 року, коли Крим нібито "приєднався" до Росії. Хлопець назвав референдум незаконним і впевнено заявив, що зараз вони всі перебувають на території України.

Хлопець із Севастополя поставив на місце окупантів: відео

За даними видання InformNapalm, юнака згодом затримали "каральні органи" росіян за його проукраїнську позицію.

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