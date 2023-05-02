Мережею зараз активно гуляє коротенький ролик, який неабияк зігріває серце. Він дуже гарно демонструє, як мешканці тимчасово окупованого Криму ставляться до контрнаступу ЗСУ. 24 Канал більш ніж упевнений, що однодумців цих сміливих парубків чимало.

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Мешканці Криму за Україну

Пропагандистка вирішила розпитати місцеве населення, що воно думає про контрнаступ ЗСУ, який от-от розпочнеться. На кількасекундному відео можна побачити, як у кадрі з'являється четверо юнаків. Ось пряма мова:

– Ви не боїтеся контрнаступу ЗСУ?

– Ми за Україну!

– Як?

Реакція юнаків у Ялті на питання про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

До слова, українці також чекають на звільнення Ялти. Так, гурт "Антитіла" анонсував концерт, який має відбутися 23 серпня 2024 року. Виконавці запрошують на свій виступ на стадіоні "Авангард". Усі охочі вже можуть придбати собі квитки у фан-зону.

Зауважимо, що ресурс "Кримський СМЕРШ" вже відрапортував про успішну роботу. Мовляв, йому вдалося "встановити" усіх підлітків, котрі німецькій блогерці відповіли на питання про контрнаступ. Кажуть, їм по 16 років. Оскільки їх вичислили, то невдовзі слід очікувати на появу нового ролика, де вони під примусом проситимуть вибачення за свої слова.

Українців закликають не ризикувати

Допис з відповідними словами зробив активіст Сергій Стерненко. Він зазначив, що відповідний ролик добре демонструє, що на тимчасово окупованих територіях чекають Україну. Але є одне "але"...

Та я вкотре закликаю українців, що живуть в окупації, припинити робити подібні вчинки. Ви серйозно наражаєте себе на небезпеку, і це того не варте,

– підкреслив Стерненко.

За його словами, можна допомагати Україні наближати деокупацію. Для цього можна передавати дані про розташування та переміщення військ ворога. Також можна здійснювати диверсії. Але лише за наявності бажання та відповідних навичок. Водночас слід розуміти усі можливі ризики.

Натомість від таких публічних заяв Стерненко закликав утриматися. За його словами, краще "мовчки робити свою справу". Він попрохав українців на тимчасово окупованих територіях берегти себе та пам'ятати, що вони потрібні нам і Україні.