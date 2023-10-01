Лаяли Кремль і називали Крим своїм: у Ялті чоловік жорстоко вбив подружжя з Дніпропетровщини

У Криму знайшли тіла сімейної пари з Дніпропетровщини. Їхнього вбивцю вже затримали — каже, що розправу над українцями вчинив через політичні мотиви.

Подружжя з Дніпропетровщини жорстоко вбили в тимчасово окупованій Ялті, бо вони сміливо називали Крим – українським.

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Забив битою і втік

Жахливий злочин стався вранці 29 вересня. Нападник прийшов до будинку, де проживали українці – 66-річний Володимир та 58-річна Вікторія. Не промовивши ні слова, чоловік одразу ж почав бити чоловіка та дружину битою. Він бив їх, аж поки не забив до смерті. Опісля зловмисник втік, перед цим обшукавши будинок.

Тіла подружжя знайшли наступного дня після того, як знайомий родини звернувся до поліції, стурбований, що вони довго не виходять на зв'язок.

Згодом вбивцю таки вдалося розшукати. Ним виявився 60-річний чоловік. Після вбивства він переховувався у селі Веселе, що розташоване під Судаком.

Зловмисник визнав розправу над сімейною парою. Свій вчинок він пояснив тим, що чоловік і дружина погано відгукувалися про Росію та її керівництво. Крім того, вбивцю дратувало те, що ті постійно говорили про приналежність Крима до України. Підозрюваний заявив, що він "в якусь мить не стерпів" і вирішив вбити українців.

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