Свідки розповіли, що на тілі загиблого були величезні гематоми, синці, а на руках – сліди від мотузок. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу. На місці поховання працювали слідчі та криміналісти слідчого управління Головного управління в Харківській області.

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Чоловіка закатували окупанти

59-річний Юрій Кривич був бізнесменом та палким прихильником України. Його рідний брат Ігор розповів, що це не сподобалося деяким місцевим.

У нього був конфлікт з місцевими мешканцями напередодні, вони погрожували, що він неправильно себе веде, оскільки у нього був свій бізнес, був конфлікт з приводу того, хто там власник. Йому обіцяли, що приїдуть і розберуться про власність, ну, розібралися,

– згадує чоловік.

Ігор Кривич ледь стримував сльози, згадуючи, як дізнався про смерть брата. Сусіди повідомили, що 27 квітня минулого року його забрали бойовики квазіреспубліки на Луганщині. За добу тіло чоловіка знайшли на подвір’ї.

Поховали загиблого 2 травня 2022 року. Ігор погодився на ексгумацію брата, щоб дізнатися про справжню причину його смерті.

Мешканець селища Радіон Рогоза переповів подробиці зі слів своєї сестри. Вона з близькими бачила, як Юрія били військовослужбовці й той кричав від болю.

"Вони тільки добігли до города і побачили, що Кривич вже лежав, коло нього стояв той, хто бив його, у них там свій кат був", – розповів Радіон.

Дивіться фото з місця події / Фото поліції Харківської області

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За словами старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління поліції Харківщини Ганни Пономаренко, немає жодних сумнівів в тому, що саме російські військові здійснили цей злочин. Адже події розгорталися під час окупації, і на це вказують свідки.

"На той час в селищі міського типу Савинці перебували військові так званої лднр і військові Російської Федерації, є свідчення, що його забирали військові. Після того труп його було знайдено вже з тілесними ушкодженнями", – зауважила Пономаренко.

За її словами, наразі за оперативним супроводом Управління карного розшуку тривають слідчі дії, встановлюються люди, які можуть бути причетними до вбивства Юрія Кривича. У харківських слідчих вже є достатньо інформації, речових доказів, фотографій для ідентифікації воєнних злочинців.

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