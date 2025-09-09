На войне России против Украины погиб Ярослав Левицкий. Павший воин, который исчез в октябре 2024 года, до вторжения работал телеоператором.

Его гибель подтвердили 8 сентября 2025 года. О печальном известии сообщили на Facebook-странице Contrabanda bar, совладельцем которого был военный, передает 24 Канал.

Что известно о гибели Ярослава Левицкого?

Ярослав Левицкий с первых дней полномасштабной войны вступил в территориальную оборону в Черновицкой области. Как передает Институт массовой информации, в конце октября 2024 года Героя перевели в воинскую часть на Покровском направлении в Донецкой области. Там он исчез через несколько дней.

Почти год мы ждали и верили в лучшее – надеялись, что он где-то в плену, что жив. Но, к сожалению, этого не произошло,

– написали коллеги павшего.

Друзья и близкие Ярослава отмечают, что он был примером мужества и отваги. Также вспоминают его как человека, который всегда открывал дорогу другим, дарил вдохновение и жизненную энергию.

Известно, что защитник был бывшим телеоператор "5 канала" и медиаагентства АСС. По данным Института массовой информации, Ярослав Левицкий стал 111-м украинским медийщиком, который отдал жизнь на войне, с февраля 2022 года.

Ярослав Левицкий, погибший / Фото из Facebook воина

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ярослава Левицкого. Вечная память!

