Почти год считался пропавшим без вести: на войне погиб телеоператор Ярослав Левицкий
- Ярослав Левицкий, бывший телеоператор, погиб на войне, пропав без вести в октябре 2024 года; его гибель подтвердили в сентябре 2025 года.
- Левицкий стал 111-м украинским медийщиком, который погиб в войне с Россией.
- Военный служил в теробороне Черновицкой области и на Покровском направлении Донецкой области.
На войне России против Украины погиб Ярослав Левицкий. Павший воин, который исчез в октябре 2024 года, до вторжения работал телеоператором.
Его гибель подтвердили 8 сентября 2025 года. О печальном известии сообщили на Facebook-странице Contrabanda bar, совладельцем которого был военный, передает 24 Канал.
Что известно о гибели Ярослава Левицкого?
Ярослав Левицкий с первых дней полномасштабной войны вступил в территориальную оборону в Черновицкой области. Как передает Институт массовой информации, в конце октября 2024 года Героя перевели в воинскую часть на Покровском направлении в Донецкой области. Там он исчез через несколько дней.
Почти год мы ждали и верили в лучшее – надеялись, что он где-то в плену, что жив. Но, к сожалению, этого не произошло,
– написали коллеги павшего.
Друзья и близкие Ярослава отмечают, что он был примером мужества и отваги. Также вспоминают его как человека, который всегда открывал дорогу другим, дарил вдохновение и жизненную энергию.
Известно, что защитник был бывшим телеоператор "5 канала" и медиаагентства АСС. По данным Института массовой информации, Ярослав Левицкий стал 111-м украинским медийщиком, который отдал жизнь на войне, с февраля 2022 года.
Ярослав Левицкий, погибший / Фото из Facebook воина
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ярослава Левицкого. Вечная память!
Кого недавно потеряла Украина на фронте?
Старший лейтенант полиции Александр Тимошенко погиб в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Он служил в полиции 8 лет и в июне 2025 года присоединился к полку КОРД для обороны Украины.
В Киеве попрощались с 19-летней Дарьей Лопатиной, которая погибла во время боевого задания. Дарья училась в Киевской школе экономики и осуществила мечту, присоединившись в ряды "Азова".
Бывший игрок регбийного клуба "Днепр" Алексей Розенталь погиб 1 сентября 2025 года в боях за Украину. Он воевал на Запорожском и Харьковском направлениях, а также в Бахмуте и Авдеевке.