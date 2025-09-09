На війні Росії проти України загинув Ярослав Левицький. Полеглий воїн, який зник у жовтні 2024 року, до вторгнення працював телеоператором.

Його загибель підтвердили 8 вересня 2025 року. Про сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці Contrabanda bar, співвласником якого був військовий, передає 24 Канал.

Що відомо про загибель Ярослава Левицького?

Ярослав Левицький з перших днів повномасштабної війни вступив до територіальної оборони в Чернівецькій області. Як передає Інститут масової інформації, наприкінці жовтня 2024 року Героя перевели до військової частини на Покровському напрямку в Донецькій області. Там він зник за кілька днів.

Майже рік ми чекали й вірили в краще – сподівалися, що він десь у полоні, що живий. Але, на жаль, цього не сталося,

– написали колеги полеглого.

Друзі та близькі Ярослава зазначають, що він був прикладом мужності та відваги. Також згадують його як людину, яка завжди відкривала дорогу іншим, дарувала натхнення та життєву енергію.

Відомо, що захисник був колишнім телеоператор "5 каналу" та медіаагенції АСС. За даними Інституту масової інформації, Ярослав Левицький став 111-м українським медійником, який віддав життя на війні, з лютого 2022 року.

Ярослав Левицький, що загинув / Фото з Facebook воїна

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ярослава Левицького. Вічна пам'ять!

