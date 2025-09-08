Крымский политзаключенный Яшар Шихаметов похудел в российской колонии на 30 килограммов. Мужчина почти не может передвигаться из-за разрушенных суставов и других проблем со здоровьем.

Об этом рассказала его жена Лилия Шихаметова. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на организацию "Крымская солидарность".

Что известно о состоянии крымского политзаключенного?

Сейчас политзаключенный отбывает срок в ИК-37 в поселке Яя Кемеровской области. В конце июня его привезли в колонию из лечебного учреждения в Саратове.

По словам жены, медики не успели оказать мужчине необходимую помощь. Однако в тюрьме больного освободили от работы и разрешили ему дополнительный 2-часовой дневной отдых и индивидуальную обувь – тапочки.

При ходьбе и когда сижу, чувствую сильную боль. Поэтому я почти не хожу. Если хожу, то с костылями. Расстояние в 50 метров я преодолеваю за два с половиной часа. После ходьбы все очень болит, приходится пить обезболивающие. От лекарств, из-за язвы желудка, болит желудок,

– описывает свое состояние сам политзаключенный.

Его якобы планируют направить на лечение и оформление группы инвалидности.

По словам Шихаметова, у него стерты межпозвоночные диски, разрушение тазобедренных и коленных суставов, проблемы с сердцем, повышенное давление, подозрение на диабет, плохой слух и зрение, камни в почках.

В чем обвиняют Шихаметова?

Напомним, уголовное дело против Яшара Шихаметова и еще 5 крымских татар возбудили в феврале 2021 года после массовых обысков в нескольких районах Крыма. Политзаключенному предъявили обвинение в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России, но легальной в Украине и других странах мира.

По версии силовиков, Шихаметов, работая в кафе, вел "идеологическую работу" и "антиконституционную деятельность", участвуя в собраниях и привлекая новых сторонников к деятельности политической партии. Главными доказательствами по делу стали показания скрытых свидетелей.

Ответы на вопросы стороны обвинения были стандартными, а вот на вопросы стороны защиты свидетели отвечали: "Не помню". Нам очевидно, что тайные свидетели не были знакомы с Шихаметовым по ряду объективных причин. Они утверждают, что 2 года ходили к нему в кафе, но название, которое было метровыми буквами написано на входе, они не помнят,

– рассказывал адвокат Алексей Ладин.

В сентябре 2022 года Шихаметова приговорили к 11 годам заключения с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остального срока – в колонии строгого режима.

Крымскому татарину несколько раз становилось плохо во время заседаний – из-за высокого давления и проблем со спиной. В декабре 2023 года его даже вынесли из зала на носилках, а на заседание кассационного суда осенью 2024 года привезли на каталке.

В тюремную больницу в Саратовской области политзаключенного отправили из-за болей в сердце в апреле 2025 года.

