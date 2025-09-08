Кримський політв’язень Яшар Шихаметов схуд у російській колонії на 30 кілограмів. Чоловік майже не може пересуватися через зруйновані суглоби та інші проблеми зі здоров'ям.

Про це розповіла його дружина Лілія Шихаметова. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на організацію "Кримська солідарність".

Що відомо про стан кримського політв'язня?

Зараз політв'язень відбуває термін в ІК-37 у селищі Яя Кемеровської області. Наприкінці червня його привезли до колонії з лікувального закладу в Саратові.

За словами дружини, медики не встигли надати чоловікові необхідну допомогу. Однак у в'язниці хворого звільнили від роботи й дозволили йому додатковий 2-годинний денний відпочинок та індивідуальне взуття – капці.

При ходьбі й коли сиджу, відчуваю сильний біль. Тому я майже не ходжу. Якщо ходжу, то з милицями. Відстань у 50 метрів я долаю за дві з половиною години. Після ходьби все дуже болить, доводиться пити знеболювальні. Від ліків, через виразку шлунка, болить шлунок,

– описує свій стан сам політв'язень.

Його нібито планують направити на лікування та оформлення групи інвалідності.

За словами Шихаметова, у нього стерті міжхребцеві диски, руйнування тазостегнових і колінних суглобів, проблеми з серцем, підвищений тиск, підозра на діабет, поганий слух та зір, камені в нирках.

У чому звинувачують Шихаметова?

Нагадаємо, кримінальну справу проти Яшара Шихаметова та ще 5 кримських татар порушили в лютому 2021 року після масових обшуків у кількох районах Криму. Політв'язню висунули звинувачення в участі в діяльності "Хізб ут-Тахрір", забороненій в Росії, але легальній в Україні та інших країнах світу.

За версією силовиків, Шихаметов, працюючи в кафе, вів "ідеологічну роботу" та "антиконституційну діяльність", беручи участь у зборах і залучаючи нових прихильників до діяльності політичної партії. Головними доказами у справі стали показання прихованих свідків.

Відповіді на питання сторони обвинувачення були стандартними, а ось на питання сторони захисту свідки відповідали: "Не пам'ятаю". Нам очевидно, що таємні свідки не були знайомі з Шихаметовим з ряду об'єктивних причин. Вони стверджують, що 2 роки ходили до нього в кафе, але назву, яка була метровими літерами написана на вході, вони не пам'ятають,

– розповідав адвокат Олексій Ладін.

У вересні 2022 року Шихаметова засудили до 11 років ув'язнення з відбуванням перших 4 років у в'язниці, а решти терміну – у колонії суворого режиму.

Кримському татарину декілька разів ставало зле під час засідань – через високий тиск і проблеми зі спиною. У грудні 2023 року його навіть винесли із зали на ношах, а на засідання касаційного суду восени 2024 року привезли на каталці.

До тюремної лікарні в Саратовській області політв'язня відправили через болі в серці у квітні 2025 року.

