"И так паймем": "Укрзализныця" попала в языковой скандал

"Укрзализныця" на билетах международного сообщения предоставляет информацию для пассажиров только на русском и английском языках. А вот об украиноязычных пассажирах не позаботились. Писать данные на государственном языке почему-то не считают нужным.

Таким образом, таким образом в "Укрзализныце" зафиксировали прямое нарушение языкового закона. Сначала на это обратила внимание украинский театральный режиссер и общественный деятель Екатерина Чепура и написала об этом в своем фейсбуки.

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Билет на поезд в Укрзализныце / Фото Екатерины Чепуры

Все для русскоязычных и англоязычных пассажиров…Нам, украинцам, не нужен номер контактцентра... и так

– написала Екатерина.

Это нарушение языкового закона

Впоследствии высказался и украинский общественный деятель, эксперт по языковому вопросу Тарас Шамайда. В то же время, внутренние билеты, по его словам, соответствуют нормам языкового законодательства.

На ситуацию отреагировал также языковой омбудсмен Тарас Кремень. Заверил, что это серьезное нарушение языкового закона со стороны "Укрзализныци".

Обратите внимание! Согласно статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предприятия, учреждения и организации всех форм собственности должны осуществлять обслуживание и предоставлять информацию о товарах (услугах) на государственном языке.

В статье 36 говорится, что услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке.