Таким образом, таким образом в "Укрзализныце" зафиксировали прямое нарушение языкового закона. Сначала на это обратила внимание украинский театральный режиссер и общественный деятель Екатерина Чепура и написала об этом в своем фейсбуки.

Смотрите также "Язык актуален, это наше оружие": олимпийский чемпион из Донецка призвал перейти на украинский



Билет на поезд в Укрзализныце / Фото Екатерины Чепуры

Все для русскоязычных и англоязычных пассажиров…Нам, украинцам, не нужен номер контактцентра... и так

– написала Екатерина.

Это нарушение языкового закона

Впоследствии высказался и украинский общественный деятель, эксперт по языковому вопросу Тарас Шамайда. В то же время, внутренние билеты, по его словам, соответствуют нормам языкового законодательства.

На ситуацию отреагировал также языковой омбудсмен Тарас Кремень. Заверил, что это серьезное нарушение языкового закона со стороны "Укрзализныци".