Тож, таким чином в "Укрзалізниці" зафіксували пряме порушення мовного закону. Спершу на це звернула увагу українська театральна режисерка і громадська діячка Катерина Чепура і написала про це у своєму фейсбуці.

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Квиток на потяг в Укрзалізниці / Фото Катерини Чепури

Все для російськомовних і англомовних пасажирів…Нам, українцям, не потрібен номер контактцентру... і так "паймьом",

– написала Катерина.

Це порушення мовного закону

Згодом висловився і український громадський діяч, експерт з мовного питання Тарас Шамайда. Водночас внутрішні квитки, за його словами, відповідають нормам мовного законодавства.

На ситуацію відреагував також мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Запевнив, що це серйозне порушення мовного закону з боку "Укрзалізниці".