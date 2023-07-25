"І так паймьом": "Укрзалізниця" втрапила у мовний скандал

"Укрзалізниця" на квитках міжнародного сполучення надає інформацію для пасажирів лише російською та англійською мовами. А ось про україномовних пасажирів не подбали. Писати дані державною мовою чомусь не вважають за потрібне.

Тож, таким чином в "Укрзалізниці" зафіксували пряме порушення мовного закону. Спершу на це звернула увагу українська театральна режисерка і громадська діячка Катерина Чепура і написала про це у своєму фейсбуці.

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Квиток на потяг в Укрзалізниці / Фото Катерини Чепури

Все для російськомовних і англомовних пасажирів…Нам, українцям, не потрібен номер контактцентру... і так "паймьом",

– написала Катерина.

Це порушення мовного закону

Згодом висловився і український громадський діяч, експерт з мовного питання Тарас Шамайда. Водночас внутрішні квитки, за його словами, відповідають нормам мовного законодавства.

На ситуацію відреагував також мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Запевнив, що це серйозне порушення мовного закону з боку "Укрзалізниці".

Зверніть увагу! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", підприємства, установи та організації всіх форм власності мають здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари (послуги) державною мовою.

У 36 статті йдеться про те, що послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою.