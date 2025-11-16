В Эфиопии впервые вспыхнул смертельный вирус Марбург: от него нет вакцины

Эфиопия заявила о вспышке вируса Марбург –родственника "Эболы". Подтверждено по меньшей мере 9 случаев редкой вирусной геморрагической лихорадки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Новые вирусы могут погубить человечество: честный прогноз врача, открывшего Эболу

Что известно о вспышке вируса Марбург в Эфиопии?

На юге Эфиопии по меньшей мере 9 человек заразились смертельно опасным вирусом Марбург, клинически похожим на вирус Эбола. Это стало первой вспышкой этого высокозаразного заболевания в стране Восточной Африки.

ВОЗ активно помогает Эфиопии сдержать вспышку и лечить инфицированных людей, а также поддерживает все усилия, направленные на предотвращение потенциального трансграничного распространения,

– говорит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В издании объяснили, что болезнь, вызвана вирусом Марбург, – это вирусная геморрагическая лихорадка, которая передается между людьми через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных, такими как кровь, слюна или моча, а также через загрязненные поверхности и материалы.

Вирус относится к тому же семейству Filoviridae, что и вирус Эбола. Его впервые идентифицировали в 1967 году после вспышек среди работников лабораторий в Марбурге и Франкфурте (Германия) и в Белграде (Сербия). Он передается людям через контакт с дикими животными. Свое название вирус получил от немецкого города, где произошла первая вспышка.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), начальные симптомы включают:

лихорадку,

головная боль,

озноб,

мышечные боли.

Другие симптомы могут включать:

боль в груди,

тошноту,

рвоту,

диарею.

Через два-семь дней после появления симптомов у некоторых пациентов может появиться не зудящая сыпь. В тяжелых случаях возможны значительная кровопотеря, кровотечения и полиорганная недостаточность. Смерть обычно наступает через восемь-девять дней после начала болезни и предшествует ей сильная кровопотеря и шок. Средний уровень летальности составляет около 50%.

Сейчас вакцин или противовирусных препаратов, одобренных для лечения вируса Марбург, не существует. Пациенты получают только поддерживающую терапию.

В какой стране зафиксировали вспышку Эболы?