Что известно о вспышке вируса Марбург в Эфиопии?
На юге Эфиопии по меньшей мере 9 человек заразились смертельно опасным вирусом Марбург, клинически похожим на вирус Эбола. Это стало первой вспышкой этого высокозаразного заболевания в стране Восточной Африки.
ВОЗ активно помогает Эфиопии сдержать вспышку и лечить инфицированных людей, а также поддерживает все усилия, направленные на предотвращение потенциального трансграничного распространения,
– говорит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
В издании объяснили, что болезнь, вызвана вирусом Марбург, – это вирусная геморрагическая лихорадка, которая передается между людьми через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных, такими как кровь, слюна или моча, а также через загрязненные поверхности и материалы.
Вирус относится к тому же семейству Filoviridae, что и вирус Эбола. Его впервые идентифицировали в 1967 году после вспышек среди работников лабораторий в Марбурге и Франкфурте (Германия) и в Белграде (Сербия). Он передается людям через контакт с дикими животными. Свое название вирус получил от немецкого города, где произошла первая вспышка.
По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), начальные симптомы включают:
- лихорадку,
- головная боль,
- озноб,
- мышечные боли.
Другие симптомы могут включать:
- боль в груди,
- тошноту,
- рвоту,
- диарею.
Через два-семь дней после появления симптомов у некоторых пациентов может появиться не зудящая сыпь. В тяжелых случаях возможны значительная кровопотеря, кровотечения и полиорганная недостаточность. Смерть обычно наступает через восемь-девять дней после начала болезни и предшествует ей сильная кровопотеря и шок. Средний уровень летальности составляет около 50%.
Сейчас вакцин или противовирусных препаратов, одобренных для лечения вируса Марбург, не существует. Пациенты получают только поддерживающую терапию.
В какой стране зафиксировали вспышку Эболы?
Новая вспышка лихорадки Эболы зафиксировали в Демократической Республике Конго. Летальными стали более половины подтвержденных случаев заражения – около 54%.
В сентябре сообщали о 28 подозрительных случаях, симптомы которых похожи на Эболу. Как следствие, власти объявили о 16-й вспышке вируса.
В ВОЗ оценили угрозу для общественного здоровья в Конго как высокую. Организация направила экспертов в регион для усиления контроля, лечения и профилактики.