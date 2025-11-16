Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Що відомо про спалах вірусу Марбург в Ефіопії?

На півдні Ефіопії щонайменше 9 людей заразилися смертельно небезпечним вірусом Марбург, клінічно схожим на вірус Ебола. Це стало першим спалахом цього високозаразного захворювання у країні Східної Африки.

ВООЗ активно допомагає Ефіопії стримати спалах і лікувати інфікованих людей, а також підтримує всі зусилля, спрямовані на запобігання потенційному транскордонному поширенню,

– каже генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

У виданні пояснили, що хвороба, спричинена вірусом Марбург, – це вірусна геморагічна гарячка, яка передається між людьми через прямий контакт із біологічними рідинами інфікованих, такими як кров, слина або сеча, а також через забруднені поверхні та матеріали.

Вірус належить до тієї ж родини Filoviridae, що й вірус Ебола. Його вперше ідентифікували у 1967 році після спалахів серед працівників лабораторій у Марбурзі та Франкфурті (Німеччина) та в Белграді (Сербія). Він передається людям через контакт із дикими тваринами. Свою назву вірус отримав від німецького міста, де стався перший спалах.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), початкові симптоми включають:

гарячку,

головний біль,

озноб,

м'язові болі.

Інші симптоми можуть включати:

біль у грудях,

нудоту,

блювання,

діарею.

Через два-сім днів після появи симптомів у деяких пацієнтів може з'явитися не сверблячий висип. У тяжких випадках можливі значна крововтрата, кровотечі та поліорганна недостатність. Смерть зазвичай настає через вісім-дев'ять днів після початку хвороби та передує їй сильна крововтрата і шок. Середній рівень летальності становить близько 50%.

Наразі вакцин чи противірусних препаратів, схвалених для лікування вірусу Марбург, не існує. Пацієнти отримують лише підтримувальну терапію.

