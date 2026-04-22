Экс-глава СБУ Василий Малюк впервые появился на публике после отставки
Бывший глава СБУ Василий Малюк впервые появился на публике после отставки. Его заметили 21 апреля на допремьерном показе фильма "Киллхаус".
Об этом сообщил политический журналист и основатель Института мировой политики Виктор Шлинчак.
Что известно о появлении Малюка на публике?
По словам Шлинчака, Малюк выглядел бодро и привлек к себе значительное внимание гостей мероприятия. Возле него даже образовалась очередь из желающих сделать фото – фактически он стал одной из главных "звезд" вечера, составив конкуренцию Виталию Кличко.
Показ ленты, организованный Третьим корпусом, собрал немало известных украинцев – среди них политики, военные и представители бизнеса. Сам Малюк также присоединился к созданию фильма и появился в финальных кадрах, посвященных операции украинских спецназовцев.
Малюк на премьере ленты
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении Малюка с должности главы СБУ 5 января 2026 года.
