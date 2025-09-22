Украинская военная промышленность настроила изготовление различных видов дронов, которые поставляются на фронт, обеспечивая потребности защитников. Однако по определенным категориям оружия есть излишки, которые Украина может экспортировать.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала исполнительный директор объединения частных производителей вооружения "Технологические Силы Украины" Екатерина Михалко, отметив, каким образом Украина может осуществлять экспорт своего оружия. Она назвала преимущества, которые получит наша страна.

Откуда Украина будет брать оружие на экспорт?

Михалко отметила, что "Технологические Силы Украины" в течение двух лет последовательно адвокатировали идею открытия экспорта оружия из Украины. Для этого есть несколько причин.

Это дает поступление средств в бюджет, это налоги. Украина сейчас нуждается в большем количестве финансовых ресурсов. Те, что имеем, недостаточны для закупки вооружения для армии. Поэтому внешние рынки могут предоставить Украине валюту и помочь обеспечением войска,

Также поставки вооружения в партнерские страны, особенно в государства НАТО, усиливает геополитические позиции Украины. Таким образом, по ее словам, Киев может влиять на безопасность других стран, регионов.

К тому же странам-партнерам сейчас критически нужен опыт Украины, особенно в отношении беспилотников. Потому что российские дроны уже залетают в Польшу.

Относительно того, какое украинское оружие будет экспортироваться, то имеются в виду излишки, в частности, беспилотников. Это те производственные мощности, которые, по ее словам, не законтрактованы государством или благотворительными фондами.

В 2024 году "Технологические Силы Украины" подсчитали производственные мощности наших производителей, которые входят в объединение. Мы их спросили, сколько процентов государство законтрактовало, а сколько процентов простаивали. Оказались просто шокирующие данные. Более миллиона дронов и РЭБов не было законтрактовано государством, хотя производители могли их изготовить. Это и есть избыток,

Эти дроны, технику, как заметила она, можно было бы экспортировать и конвертировать их в валюту для страны, чтобы позволили покупать больше оружия.

Поэтому избыток у производителей есть. Его надо использовать с умом для того, чтобы наполнять бюджет и усиливать роль Украины в мире,

Важно понимать, что это оружие есть именно в избытке. Военные его используют точечно, и оно не нужно на линии фронта в большом количестве.

Однако среди избытка, есть и те продукты, которые нашим военным пригодятся. Но проблема в том, что если их не покупает государство и не контрактует наше ведомство, они не могут быть поставлены на фронт. И не только из-за вопроса денег,

Для того чтобы запустить производство, закупить компоненты, заниматься взрывчаткой, критически нужны государственные контракты и соглашения, потому что, как отметила она, кто-либо, без оснований от государства не может, например, изготавливать взрывчатые материалы.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что в течение двух недель будет сформирован концепт экспорта вооружения. Речь идет о 3 новых экспортных платформах: для экспорта и сотрудничества с США; для торговли с европейскими союзниками; для экспорта мировым партнерам, которые имеют интерес к украинскому оружию и которые оказывали Украине ту или иную поддержку.

Соответственно, добавила она, когда государство не контрактует эти мощности, они простаивают и не могут быть использованы нашими военными.

