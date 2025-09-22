Українська військова промисловість налаштувала виготовлення різних видів дронів, які постачаються на фронт, забезпечуючи потреби захисників. Проте за певними категоріями зброї є надлишки, які Україна може експортувати.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла виконавча директорка обʼєднання приватних виробників озброєння "Технологічні Сили України" Катерина Михалко, зазначивши, у який спосіб Україна може здійснювати експорт своєї зброї. Вона назвала переваги, які отримає наша країна.

До теми Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї, – Зеленський

Звідки Україна братиме зброю на експорт?

Михалко зазначила, що "Технологічні Сили України" впродовж двох років послідовно адвокатували ідею відкриття експорту зброї з України. Для цього є кілька причин.

Це дає надходження коштів до бюджету, це податки. Україна зараз потребує більше фінансових ресурсів. Ті, що маємо, недостатні для закупівлі озброєння для армії. Тому зовнішні ринки можуть надати Україні валюту і допомогти забезпеченням війська,

– зауважила вона.

Також постачання озброєння до партнерських країн, особливо держав НАТО, посилює геополітичні позиції України. У такий спосіб, за її словами, Київ може впливати на безпеку інших країн, регіонів.

До того ж країнам-партнерам зараз критично потрібний досвід з України, особливо щодо безпілотників. Тому що російські дрони вже залітають до Польщі.

Щодо того, яка українська зброя буде експортуватися, то йдеться про надлишки, зокрема, безпілотників. Це ті виробничі потужності, які, за її словами, не законтрактовані державою або благодійними фондами.

У 2024 році "Технологічні Сили України" підрахували виробничі потужності наших виробників, які входять до об'єднання. Ми їх запитали, скільки відсотків держава законтрактувала, а скільки відсотків простоювали. Виявилися просто шокуючі дані. Понад мільйон дронів та РЕБів не було законтрактовано державою, хоча виробники могли їх виготовити. Це і є надлишок,

– пояснила виконавча директорка обʼєднання приватних виробників озброєння "Технологічні Сили України".

Ці дрони, техніку, як зауважила вона, можна було б експортувати та конвертувати їх у валюту для країни, щоб дозволили купувати більше зброї.

Тому надлишок у виробників є. Його треба використовувати з розумом для того, щоб наповнювати бюджет і посилювати роль України у світі,

– підкреслила вона.

Важливо розуміти, що ця зброя є саме у надлишку. Військові її використовують точково, і вона не потрібна на лінії фронту у великій кількості.

Проте серед надлишку, є й ті продукти, які нашим військовим будуть у потрібні. Однак проблема в тому, що якщо їх не купує держава і не контрактує наше відомство, вони не можуть бути поставлені на фронт. І не тільки через питання грошей,

– відзначила Катерина Михалко.

Для того щоб запустити виробництво, закупити компоненти, займатися вибухівкою, критично потрібні державні контракти і угоди, тому що, як наголосила вона, будь-хто, без підстав від держави не може, наприклад, виготовляти вибухові матеріали.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що впродовж двох тижнів буде сформовано концепт експорту озброєння. Йдеться про 3 нові експортні платформи: для експорту та співпраці зі США; для торгівлі з європейськими союзниками; для експорту світовим партнерам, які мають цікавість до української зброї та які надавали Україні ту чи іншу підтримку.

Відповідно, додала вона, коли держава не контрактує ці потужності, вони простоюють і не можуть бути використані нашими військовими.

Що відомо про експорт української зброї?