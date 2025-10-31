В "Технологических силах" назвали оружие, в котором Европа больше всего нуждается от Украины

Украина готовится к контролируемому экспорту оружия за границу. Уже известно, в чем больше всего нуждаются европейские страны.

Об этом 24 Каналу рассказала исполнительный директор объединения частных производителей вооружения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко. По ее словам, потребности в украинском оружии активизировались после того, как Россия атаковала европейские страны своими дронами.

В чем нуждается Европа?

Как отметила Михалко, вражеские дроны фиксировали в Польше, Литве и даже в Дании, которая расположена сравнительно далеко от России. Поэтому в ЕС делают запрос на антидроновые технологии.

Им нужны дроны-перехватчики. Да и вообще любые технологии, которые могут дешево сбивать российские "Шахеды". Также нужны РЭБы, РЕРы – установки, которые могут обнаружить и глушить вражеские дроны,

– рассказала Михалко.

Кроме этого, страны Балтии чувствуют угрозу физического вторжения со стороны России. Поэтому их заинтересовали FPV-дроны, с помощью которых можно уничтожать врага в случае необходимости. Также Европа спрашивает об украинских роботизированных технологиях.

Обратите внимание! В прошлом году "Технологические силы Украины" запустили проект "Счетчик оружия". Они подсчитали, сколько оружия могли произвести производители, если бы в Украине разрешили экспорт. За 2024 год эта цифра составляет 1 миллион 720 тысяч дронов и РЭБов.

