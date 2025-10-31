У "Технологічних силах" назвали зброю, яку Європа найбільше потребує від України

Україна готується до контрольованого експорту зброї за кордон. Вже відомо, чого найбільше потребують європейські країни.

Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка об'єднання приватних виробників озброєння "Технологічні сили України" Катерина Михалко. За її словами, потреби в українській зброї активізувалися після того, як Росія атакувала європейські країни своїми дронами.

До теми Мільярди доларів: Зеленський сказав, яким буде потенціал виробництва ракет і дронів у 2026 році

Чого потребує Європа?

Як наголосила Михалко, ворожі дрони фіксували у Польщі, Литві і навіть в Данії, яка розташована порівняно далеко від Росії. Тому в ЄС роблять запит на антидронові технології.

Їм потрібні дрони-перехоплювачі. Та й загалом будь-які технології, які можуть дешево збивати російські "Шахеди". Також потрібні РЕБи, РЕРи – установки, які можуть виявити та глушити ворожі дрони,

– розповіла Михалко.

Окрім цього, країни Балтії відчувають загрозу фізичного вторгнення з боку Росії. Тому їх зацікавили FPV-дрони, за допомогою яких можна знищувати ворога в разі потреби. Також Європа запитує про українські роботизовані технології.

Зверніть увагу! Минулого року "Технологічні сили України" запустили проєкт "Лічильник зброї". Вони підрахували, скільки зброї могли виробити виробники, якби в Україні дозволили експорт. За 2024 рік ця цифра становить 1 мільйон 720 тисяч дронів та РЕБів.

Експорт зброї з України: коротко