Сейчас в сети активно распространяются сообщения о якобы введении экстренных отключений электроэнергии по всей стране. Однако в основном эти публикации оказываются фейками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Как защититься от фейков?

В Минэнерго рассказали, что фейковые сообщения часто сопровождаются сфабрикованными графиками отключений для разных городов и использованием логотипа ведомства.

Если вы видите сообщение об отключении света с призывом подписаться на неизвестный Telegram-канал для получения деталей – это признак обмана и, вероятно, часть российской информационно-психологической операции,

– объяснили представители министерства.

Таким образом мошенники пытаются увеличить аудиторию своих каналов и распространять ложную информацию.

Важно! Актуальные и правдивые графики ограничений электроснабжения, в случае их введения, публикуются исключительно на официальных ресурсах местных облэнерго.

В Минэнерго также призвали украинцев доверять только проверенным источникам, а также всегда проверять информацию на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго в регионах.

Фейки об отключении света прокомментировал также Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там отметили, что никаких решений об экстренных отключениях пока не принималось.

Энергосистема работает стабильно, а "Укрэнерго" не применяет ограничения потребления ни в одном регионе,

– говорится в сообщении.

