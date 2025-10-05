Украинцев предупредили о фейках по отключению света: как распознать манипуляции
- Минэнерго Украины предупреждает о фейковых сообщениях об экстренных отключениях электроэнергии, которые часто сопровождаются сфабрикованными графиками и использованием логотипа ведомства.
- Актуальные графики отключений публикуются только на официальных ресурсах, и пока никаких решений об экстренных отключениях не принималось, энергосистема работает стабильно.
Сейчас в сети активно распространяются сообщения о якобы введении экстренных отключений электроэнергии по всей стране. Однако в основном эти публикации оказываются фейками.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Читайте также Энергетика снова под ударом: россияне нанесли комбинированные удары, есть повреждения и обесточивание
Как защититься от фейков?
В Минэнерго рассказали, что фейковые сообщения часто сопровождаются сфабрикованными графиками отключений для разных городов и использованием логотипа ведомства.
Если вы видите сообщение об отключении света с призывом подписаться на неизвестный Telegram-канал для получения деталей – это признак обмана и, вероятно, часть российской информационно-психологической операции,
– объяснили представители министерства.
Таким образом мошенники пытаются увеличить аудиторию своих каналов и распространять ложную информацию.
Важно! Актуальные и правдивые графики ограничений электроснабжения, в случае их введения, публикуются исключительно на официальных ресурсах местных облэнерго.
В Минэнерго также призвали украинцев доверять только проверенным источникам, а также всегда проверять информацию на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго в регионах.
Фейки об отключении света прокомментировал также Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там отметили, что никаких решений об экстренных отключениях пока не принималось.
Энергосистема работает стабильно, а "Укрэнерго" не применяет ограничения потребления ни в одном регионе,
– говорится в сообщении.
Россияне продолжают удары по энергетике
В ночь на 5 октября нанесли комбинированный удар по критической инфраструктуре, под ударом оказалась энергетика.
По данным Минэнерго, в результате атаки повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго". Отмечается, что это привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.
Также сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях. Последняя снова находилась под вражеской атакой.