Українців попередили про фейки щодо відключень світла: як розпізнати маніпуляції
- Міненерго України попереджає про фейкові повідомлення щодо екстрених відключень електроенергії, які часто супроводжуються сфабрикованими графіками та використанням логотипа відомства.
- Актуальні графіки відключень публікуються лише на офіційних ресурсах, і наразі жодних рішень про екстрені відключення не ухвалювалося, енергосистема працює стабільно.
Зараз в мережі активно поширюються повідомлення про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні. Однак здебільшого ці публікації виявляються фейками.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.
Як захиститися від фейків?
У Міненерго розповіли, що фейкові повідомлення часто супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст та використанням логотипа відомства.
Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції,
– пояснили представники міністерства.
В такий спосіб шахраї намагаються збільшити аудиторію своїх каналів та поширювати неправдиву інформацію.
Важливо! Актуальні та правдиві графіки обмежень електропостачання, у разі їх запровадження, публікуються виключно на офіційних ресурсах місцевих обленерго.
У Міненерго також закликали українців довіряти лише перевіреним джерелам, а також завжди перевіряти інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та обленерго в регіонах.
Фейки про відключення світла прокоментував також Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там зазначили, що жодних рішень про екстрені відключення наразі не ухвалювалося.
Енергосистема працює стабільно, а "Укренерго" не застосовує обмеження споживання у жодному регіоні,
– йдеться в повідомленні.
Росіяни продовжують удари по енергетиці
В ніч на 5 жовтня завдали комбінованого удару по критичній інфраструктурі, під ударом опинилася енергетика.
За даними Міненерго, внаслідок атаки пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго". Зазначається, що це призвело до знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.
Також складною залишається ситуація в Сумській та Чернігівській областях. Остання знову перебувала під ворожою атакою.