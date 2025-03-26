Выдадут ли постановление ВВК на руки после осмотра: что нужно знать

После реформы ВВК решения комиссии оформляются электронно, что ускоряет процесс. Однако в случае признания непригодности к службе постановление выдается только после официального утверждения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. Это должно сделать процесс быстрее, удобнее и минимизировать бюрократию для военнообязанных и военных.

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Можно ли получить постановление ВВК на руки?

Все зависит от того, какой именно вывод делает комиссия:

Если постановление оформляется справкой ВЛК (например, о пригодности к службе, необходимости лечения или отпуска по состоянию здоровья), комиссия может выдать печатную копию электронного постановления после осмотра.

(например, о пригодности к службе, необходимости лечения или отпуска по состоянию здоровья), комиссия может выдать печатную копию электронного постановления после осмотра. Если постановление оформляется свидетельством о болезни (например, для признания непригодности к военной службе), решение сначала должна утвердить штатная ВВК (центральная или региональная). В таком случае получить его на руки можно только после официального утверждения.

Нужно ли лично нести постановление ВВК в ТЦК?

Нет. ВЛК самостоятельно передает постановление в территориальный центр комплектования (ТЦК) в электронном виде через систему МИС ВСУ. Документ также автоматически отображается в реестре Оберіг, а значит, нет необходимости самостоятельно доставлять его в ТЦК или ждать, пока бумажные документы обработают вручную.

Что делать, если электронная система временно не работает?

Если у ВЛК нет доступа к информационной системе из-за технических проблем, комиссия может оформить решение на бумаге. Однако после восстановления работы данные обязательно вносятся в электронную систему с пометкой о наличии бумажного оригинала.

Если не согласен с решением ВВК – что делать?

Процедура обжалования остается такой же:

можно подать жалобу в штатную ВВК (центральную или региональную);

или обжаловать постановление в судебном порядке.

Благодаря цифровизации все решения комиссии фиксируются в системе, что делает процесс более прозрачным и уменьшает риски потери документов.