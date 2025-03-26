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24 Канал Новини України Чи видадуть постанову ВЛК на руки після огляду: що потрібно знати
26 березня, 13:56
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Чи видадуть постанову ВЛК на руки після огляду: що потрібно знати

Анастасія Діденко
Основні тези
  • Постанови ВЛК оформлюються електронно, але друковані копії видаються при певних умовах, залежно від висновку комісії.
  • ВЛК самостійно передає постанови до ТЦК електронно, а в разі технічних проблем рішення можуть оформлюватися на папері з подальшим внесенням в систему.

Після реформи ВЛК рішення комісії оформлюються електронно, що пришвидшує процес. Однак у випадку визнання непридатності до служби постанова видається лише після офіційного затвердження.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. Це має зробити процес швидшим, зручнішим і мінімізувати бюрократію для військовозобов’язаних та військових.

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Чи можна отримати постанову ВЛК на руки?

Все залежить від того, який саме висновок робить комісія:

  • Якщо постанова оформлюється довідкою ВЛК (наприклад, щодо придатності до служби, необхідності лікування або відпустки за станом здоров’я), комісія може видати друковану копію електронної постанови після огляду.
  • Якщо постанова оформлюється свідоцтвом про хворобу (наприклад, для визнання непридатності до військової служби), рішення спочатку має затвердити штатна ВЛК (центральна чи регіональна). У такому випадку отримати його на руки можна лише після офіційного затвердження.

Чи потрібно особисто нести постанову ВЛК до ТЦК?

Ні. ВЛК самостійно передає постанову до територіального центру комплектування (ТЦК) в електронному вигляді через систему МІС ЗСУ. Документ також автоматично відображається в реєстрі Оберіг, а отже, немає потреби самостійно доставляти його до ТЦК чи чекати, поки паперові документи опрацюють вручну.

Що робити, якщо електронна система тимчасово не працює?

Якщо у ВЛК немає доступу до інформаційної системи через технічні проблеми, комісія може оформити рішення на папері. Однак після відновлення роботи дані обов’язково вносяться в електронну систему з поміткою про наявність паперового оригіналу.

Якщо не згоден із рішенням ВЛК – що робити?

Процедура оскарження залишається такою ж:

  • можна подати скаргу до штатної ВЛК (центральної чи регіональної);
  • або оскаржити постанову в судовому порядку.

Завдяки цифровізації всі рішення комісії фіксуються в системі, що робить процес прозорішим та зменшує ризики втрати документів.