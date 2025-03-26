Чи видадуть постанову ВЛК на руки після огляду: що потрібно знати

Після реформи ВЛК рішення комісії оформлюються електронно, що пришвидшує процес. Однак у випадку визнання непридатності до служби постанова видається лише після офіційного затвердження.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. Це має зробити процес швидшим, зручнішим і мінімізувати бюрократію для військовозобов’язаних та військових.

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Чи можна отримати постанову ВЛК на руки?

Все залежить від того, який саме висновок робить комісія:

Якщо постанова оформлюється довідкою ВЛК (наприклад, щодо придатності до служби, необхідності лікування або відпустки за станом здоров’я), комісія може видати друковану копію електронної постанови після огляду.

(наприклад, щодо придатності до служби, необхідності лікування або відпустки за станом здоров’я), комісія може видати друковану копію електронної постанови після огляду. Якщо постанова оформлюється свідоцтвом про хворобу (наприклад, для визнання непридатності до військової служби), рішення спочатку має затвердити штатна ВЛК (центральна чи регіональна). У такому випадку отримати його на руки можна лише після офіційного затвердження.

Чи потрібно особисто нести постанову ВЛК до ТЦК?

Ні. ВЛК самостійно передає постанову до територіального центру комплектування (ТЦК) в електронному вигляді через систему МІС ЗСУ. Документ також автоматично відображається в реєстрі Оберіг, а отже, немає потреби самостійно доставляти його до ТЦК чи чекати, поки паперові документи опрацюють вручну.

Що робити, якщо електронна система тимчасово не працює?

Якщо у ВЛК немає доступу до інформаційної системи через технічні проблеми, комісія може оформити рішення на папері. Однак після відновлення роботи дані обов’язково вносяться в електронну систему з поміткою про наявність паперового оригіналу.

Якщо не згоден із рішенням ВЛК – що робити?

Процедура оскарження залишається такою ж:

можна подати скаргу до штатної ВЛК (центральної чи регіональної);

або оскаржити постанову в судовому порядку.

Завдяки цифровізації всі рішення комісії фіксуються в системі, що робить процес прозорішим та зменшує ризики втрати документів.