Готовятся увеличивать свои потери: в России появились электронные повестки

Государственная дума России приняла законопроект об электронных повестках и создании Единого реестра военнообязанных. Это свидетельствует о подготовке к новой волне мобилизации осенью 2023 года.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Он призвал россиян игнорировать электронные повестки, ведь административная ответственность это лучше, чем потеря жизни.

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Это подготовка к осенней мобилизации

По его словам, россияне поняли, что не могут имеющимся силами долго воевать и удерживать оккупированные территории. Они делают основную ставку на длительную войну, поэтому им нужен постоянный ресурс живой силы.

Они уже начали подготовку к предстоящей мобилизации для пополнения потерь осенью этого года. Также они делали осенью прошлого года, но имели определенные проблемы с набором мобилизованных,

– рассказал Кузан.

Рассчитывать на протесты россиян не стоит

Он рассказал, что в Кремле не решаются объявить новую мобилизацию, ведь постоянные социологические намерения свидетельствуют, что такое решение Путина будет негативно воспринято населением. Поэтому они прибегают к таким "электронным" методам мобилизации.

"Мой совет россиянам – не реагировать на электронные повестки и продолжать скрываться от мобилизации, как они это продолжают делать. Рассчитывать, что они самоорганизуются и снесут Путина не приходится. Единственное, что они могут – уехать за границу, изменить место жительства в России. Любое административное наказание или ограничение в вождении авто или ведении предпринимательской деятельности - лучше, чем потеря конечностей или жизни", – подчеркнул Кузан.

В России повестки будут раздавать по-новому