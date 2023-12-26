Точкой предложений электронных повесток не были Генштаб или ВСУ, – Залужный
Валерий Залужный прокомментировал некоторые пункты в новом законопроекте по мобилизации украинцев. Он подчеркнул, что Генштаб или ВСУ не занимались вопросами электронных повесток.
Залужный в эфире телемарафона подчеркнул, эти структуры не владеют информацией даже для того, чтобы понимать возможность такого шага. Подробнее о заявлениях главнокомандующего касательно нового законопроекта – информирует 24 Канал.
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Залужный о е-повестках
Валерий Залужный рассказал, что пункты по электронным повесткам в законопроекте не являются предложением Генштаба или Вооруженных сил. Главнокомандующий отметил, что у них даже нет возможности оценить, возможно ли это. Однако они принимают эти методы.
Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях,
– сказал он.
Залужный добавил, что если эта потребность будет закрыта с помощью электронных повесток – это хорошо. Если другими способами – тоже хорошо. Однако эти вопросы рассматривались другими структурами.
То же касается и так называемого "реестра должников". Залужный отметил, что Вооруженные Силы должны только воевать – получать ресурсы и выполнять задачи. Они не могут думать о том, чтобы вмешаться в гражданскую жизнь. Для этого есть соответствующие центральные органы власти.
Главнокомандующий о мобилизации
- Валерий Залужный подчеркнул, что ВСУ или Генштаб вообще не делали никаких подач в Кабмин. Они лишены такой функции, как законодательная инициатива. Однако представители Вооруженных Сил работали с Минобороны – они следили, чтобы не было нарушений механизма службы.
- Главнокомандующий подчеркнул, что для него и войска главное, чтобы пришедшие люди могли выполнять поставленные им задачи. Вопросом отсрочки занимаются совсем другие органы – армия нуждается в людях, боеприпасах и оружии для того, чтобы продолжать ведение боевых действий.
- Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что не озвучивает цифру в 400 или 500 тысяч человек, которых нужно привлечь в армию, как предполагали ранее. Цифра зависит от задач в следующем году. Это не означает, что мобилизация будет проходить одномоментно – кого-то призовут в январе, а кого-то в декабре 2024 года.