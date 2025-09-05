В украинских школах возник скандал из-за электронного приложения "дневник". Родители начали массово писать в соцсетях, что сервис, который раньше работал бесплатно, теперь стал платным.

Отныне за пользование программой разработчики якобы требуют 49 гривен ежемесячно. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Что известно о якобы платных электронных "дневниках"?

Некоторые родители утверждают, что компания-разработчик уже подтвердила новые условия в частных сообщениях.



Скриншот обновленного приложения с платной подпиской

Это вызвало волну возмущения, ведь раньше такое приложение позиционировали как доступный бесплатный инструмент для всех учеников и учителей.

Люди пишут, что Министерство образования якобы не проинформировано о таких нововведениях. Также нет четкой информации о стоимости приложения, ведь возникает путаница из-за несогласованных данных.

Почему приложение начало требовать подписку? И какая все-таки сумма, потому что приложение одну сумму говорит, поддержка другую, почему не было информирования о таких изменениях?,

– написал один из пользователей в Фейсбук.

В комментариях отмечают, что работники школ не понимают нововведений и убеждают, что приложение должно быть бесплатным. При этом особое недовольство вызывает и факт неанонсированного и необоснованного введения таких изменений.

Теперь, когда все наконец стали более-менее уверенными пользователями, родители привыкли держать на контроле своих детей, вы втихаря внедряете абонплату. Это наиболее возмущает. Не сам факт абонплаты, а как вы это делаете,

– заметили в комментариях.

К тому же авторизация в электронном "дневнике" в браузере недоступна из-за возникновения технической ошибки.

Пользователи выражают возмущение относительно платной подписки на электронный "дневник"

В ответ на общую реакцию родителей разработчики сообщают, что "все условия пользования системой для школ, педагогов и детей остаются неизменными", однако не дают четких ожидаемых объяснений.

