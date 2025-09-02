Полностью дистанционное/онлайн обучение с начала учебного года продолжается в 1,5 тысячи школ. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, передает 24 Канал.
Сколько школ работает онлайн/дистанционно?
Чиновница отметила, что в прошлом году в Украине в начале учебного года 2,1 тысячи учебных заведений работали полностью дистанционно.
Сейчас мы фиксируем, что таких заведений – 1500. Есть очевидное сокращение,
– уточнила она.
Также в МОН эту картину наблюдают и по количеству учеников.
Если прошлый учебный год – это 600 тысяч детей, которые начинали обучение именно в дистанционном формате, то по состоянию на сейчас мы ожидаем до 400 тысяч,
– заявила заместитель Лисового.
Как начался новый учебный год в Украине?
- Учебный год 2025 – 2026 стартовал 1 сентября. Официально продлится до 30 июня.
- Почти 2,3 миллиона учеников будут учиться оффлайн. Дистанционно – на 103 тысячи учеников меньше чем в прошлом году.
- Более 300 тысяч детей за рубежом и на ВОТ продолжают сохранять связь с украинской системой образования.
- В прифронтовых областях построили 33 подземные школы. До конца года должно появиться 156 подземных школ-укрытий, в 2026 году – еще 47.
- Около 12 тысяч школ планируют предоставлять образовательные услуги в этом учебном году.