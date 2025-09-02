Полностью дистанционное/онлайн обучение с начала учебного года продолжается в 1,5 тысячи школ. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, передает 24 Канал.

Сколько школ работает онлайн/дистанционно?

Чиновница отметила, что в прошлом году в Украине в начале учебного года 2,1 тысячи учебных заведений работали полностью дистанционно.

Сейчас мы фиксируем, что таких заведений – 1500. Есть очевидное сокращение,

– уточнила она.

Также в МОН эту картину наблюдают и по количеству учеников.

Если прошлый учебный год – это 600 тысяч детей, которые начинали обучение именно в дистанционном формате, то по состоянию на сейчас мы ожидаем до 400 тысяч,

– заявила заместитель Лисового.

Как начался новый учебный год в Украине?