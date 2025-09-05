В українських школах виник скандал через електронний застосунок "щоденник". Батьки почали масово писати в соцмережах, що сервіс, який раніше працював безкоштовно, тепер став платним.

Відтепер за користування програмою розробники нібито вимагають 49 гривень щомісяця. Про це інформує 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Що відомо про нібито платні електронні "щоденники"?

Деякі батьки стверджують, що компанія-розробник уже підтвердила нові умови у приватних повідомленнях.



Скриншот оновленого застосунку з платною підпискою

Це викликало хвилю обурення, адже раніше такий застосунок позиціювали як доступний безкоштовний інструмент для всіх учнів та вчителів.

Люди пишуть, що Міністерство освіти нібито не поінформоване про такі нововведення. Також немає чіткої інформації стосовно вартості застосунку, адже виникає плутанина через неузгоджені дані.

Чому додаток почав вимагати підписку? І яка все-таки сума, бо додаток одну суму каже, підтримка іншу, чому не було інформування про такі зміни?,

– написав один із користувачів у Фейсбук.

У коментарях зазначають, що працівники шкіл не розуміють нововведень і переконують, що застосунок має бути безкоштовним. При цьому особливе невдоволення викликає й факт неанонсованого та необґрунтованого запровадження таких змін.

Тепер, коли всі нарешті стали більш-менш впевненими користувачами, батьки звикли тримати на контролі своїх дітей, ви тишком-нишком впроваджуєте абонплату. Це найбільш обурює. Не сам факт абонплати, а як ви це робите,

– зауважили в коментарях.

До того ж авторизація в електронному "щоденнику" у браузері недоступна через виникнення технічної помилки.

Користувачі висловлюють обурення стосовно платної підписки на електронний "щоденник"

У відповідь на загальну реакцію батьків розробники повідомляють, що "усі умови користування системою для шкіл, педагогів та дітей залишаються незмінними", однак не дають чітких очікуваних пояснень.

