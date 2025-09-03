Освітній омбудсмен Надія Лещик повідомила у фейсбуці, що отримала два такі звернення. Про це інформує 24 Канал.
Чому учнів не пустили на уроки?
Лещик процитувала одне зі звернень, які отримала. Там мовилось про те, що "дитина була одягнута в класичні котонові шорти світлого кольору, білу футболку та сорочку".
Вона (директор) заявила, що "школа – це не пляж" та не допустила дитину до занять, вимагаючи повернутися додому та переодягнутися. Моя дитина була у паніці та в сльозах змушена телефонувати мені. Дирекція фактично випровадила дитину за межі території ліцею не забезпечивши супровід і без урахування віку та безпеки дитини,
– повідомили омбудсмену.
Надія Лещик також процитувала інше звернення. За її словами, директорка не пустила дітей на уроки, аргументуючи свої дії правилами ліцею. Дітей самих відправили додому, попри оголошену у Києві повітряну тривогу зранку 2 вересня.
Окремо варто зважати й на психологічний аспект: коли дітей при всіх не пускають до школи через одяг, це є формою публічного приниження та зайвого стресу, що також порушує їхнє право на безпечне освітнє середовище та повагу до гідності,
– зазначено у зверненні.
Яка позиція освітнього омбудсмена?
Освітній омбудсмен при цьому акцентувала: жоден нормативний документ не передбачає обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною.
Положення про обов'язкову шкільну форму є незаконним документом, який не має юридичної сили,
– наголосила вона.
І додала, що відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини у разі повітряної тривоги.
Лещик при цьому закликала вчителів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередитися на питаннях їхньої безпеки та інших важливих питаннях.